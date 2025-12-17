به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛سرهنگ محمد ایگدر گفت: ماموران انتظامی شهرستان در ادامه طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، روز گذشته به یک دستگاه کامیون فوتون مشکوک شدند و آن را توقیف کردند.

او ادامه داد: در بررسی‌های تخصصی مشخص شد خودرو حامل ۳ هزار و ۸۴۰ قوطی سم حشره فاقد مجوز قانونی است.

این مقام انتظامی ارزش این محموله را بنا به نظر کارشناسان ۱۴ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: راننده با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.