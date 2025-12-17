پخش زنده
امروز: -
هویت ۹ فوتی تصادف اتوبوس در محور اصفهان - نطنز شناسایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: در پی حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور نطنز_اصفهان که ۲۲ آذرماه رخ داد، ۱۲ پیکر جانباختگان به ادارهکل پزشکی قانونی استان اصفهان منتقل شد.
منصور فیروزبخت افزود: پس از انتقال پیکرها، فرآیند شناسایی با انجام اقدام تخصصی و با حضور خانوادهها آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
وی ادامه داد: تاکنون هویت ۹ نفر از جانباختگان شامل سه زن و شش مرد مشخص شده و پس از معاینه قانونی، پیکر آنان به خانوادهها تحویل داده شد.
فیروزبخت به اسامی جاب باختگان اشاره کرد و گفت: رقیه بابازاده ۲۴ ساله، نرجس استکی ۵۱ ساله، محمدرضا احمدی ۵۰ ساله (راننده اتوبوس)، نوروز درخشان ۳۴ ساله، مهدی نامدار خجسته ۲۵ ساله، بهروز جمالیان ۲۳ ساله، امید زمانی قلعهشاهی ۴۰ ساله، محمد دهقان۵۹ ساله و مژگان دهقان، ۳۴ ساله از فوتیهای شناسایی شده هستند.
وی ادامه داد: شناسایی هویت سه پیکر دیگر همچنان ادامه دارد و اطلاعات تکمیلی در این خصوص اطلاعرسانی میشود.