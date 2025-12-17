حمایت و توسعه سینمای کودک در محمودآباد
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور از مراکز غرب مازندران بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ حامد علامتی، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور در بازدید از مراکز فرهنگیهنری کانون در غرب مازندران و شهرستان محمودآباد گفت: وضعیت منابع انسانی و زیرساختهای کانون در این استان و شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرعامل کانون پرورش فکری کشور بر ضرورت توسعه امکانات و تجهیزات و ایجاد ظرفیت کتابخانه سیار روستایی در روستاهای محمودآباد به منظور حمایت بهتر از کودکان، نوجوانان و دانشآموزان تأکید کرد.
وی از حمایت و توسعه سینمای کودک در محمودآباد برای کودکان، نوجوانان و خانوادهها خبر داد.
فاضلی کبریا مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران نیز در این بازدید گزارشی از فعالیتها و اقدامات کانون در منطقه غرب مازندران ارائه کرد و از عزم جدی این نهاد برای توسعه عدالت فرهنگی و تربیتی در استان سخن گفت.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یکی از نهادهای فرهنگیتربیتی کشور است که در زمینه پرورش استعدادهای کودکان و نوجوانان فعالیت میکند.