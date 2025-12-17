به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ توافقنامه‌ای میان سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی و ستاد نظارت و گمرکات استان گیلان به امضا مصطفی طاعتی‌مقدم و صادق برزگر رسید که هدف آن ارتقاء سطح خدمات گمرکی، تسهیل فرآیند‌های تجاری و تقویت زیرساخت‌های مرتبط با ورود و خروج کالا، مسافر و وسایل نقلیه در محدوده منطقه آزاد انزلی است.

این توافقنامه در راستای توسعه تعاملات بین دستگاهی، افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت خدمات اجرایی در حوزه گمرکات منعقد شده و زمینه‌ساز تسریع در روند ترخیص کالا، ارتقاء شفافیت، کاهش زمان تشریفات اداری و حمایت از فعالان اقتصادی خواهد بود.

بر اساس این تفاهم، اقدامات مشترکی در حوزه‌های زیرساختی، نیروی انسانی، فناوری اطلاعات، و خدمات رفاهی برنامه‌ریزی شده که نقش مؤثری در ساماندهی امور گمرکی و تقویت جایگاه منطقه آزاد انزلی در عرصه تجارت بین‌الملل ایفا خواهد کرد.