به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بارش برف از ساعتی قبل شهر مشهد و حرم مطهر رضوی را فرا گرفته است.

اداره راهداری خراسان رضوی ساعتی پیش اعلام کرد: بارش برف در صالح آباد، باخرز، کوهسرخ، تایباد، زاوه، کلات، فریمان، احمدآباد، تربت حیدریه، سرولایت، آزادراه باغچه - مشهد و محورهای سبزوار - اسفراین (گردنه بیدبرغمد)، تریت جام -- فریمان، سبزوار - بردسکن (گردنه البلاغ)، سرخس - مشهد (گردنه مزداوند)، خواف - تایباد (گردنه دردوی)، تربت جام - صالح آباد (گردنه بنی تاک و کله مل)، باغچه - نیشابور (گردنه شریف آباد و ابرش)، تربت حیدریه - باغچه (گردنه خماری و رباط سفید) و درگز - قوچان (گردنه تیوان) گزارش شده است.