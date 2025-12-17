به به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ پانزدهمین جشنواره مالک اشتر بسیج با هدف شناسایی، حمایت و تجلیل از بسیجیان برتر در بخش‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، با حضور مسئولان نظامی و اجرایی در خرمشهر برگزار شد.

جشنواره‌ای که با شناسایی افراد برتر بسیجی، ضمن حمایت از آنان، مسیر پیشرفت و تعالی هرچه بیشتر شهرستان را هموار می‌کند.

سرهنگ محمد لویمی فرمانده سپاه خرمشهر با خیرمقدم به حاضران، بسیجیان را نیرو‌هایی کارگشا در همه عرصه‌ها دانست و گفت: بسیجیان در تمامی سختی‌ها و در کنار مردم حضور داشته و نقش‌آفرین بوده‌اند.

وی همچنین از شورای تأمین شهرستان خرمشهر بابت برگزاری مطلوب برنامه‌های هفته بسیج قدردانی کرد.

در ادامه، سردار فلاحی جانشین سپاه ولی‌عصر (عج) استان خوزستان به‌عنوان سخنران ویژه مراسم با اشاره به جایگاه مردم خرمشهر در نظام و انقلاب اسلامی اظهار داشت: مردم خرمشهر برای انقلاب هزینه‌های زیادی پرداخت کرده‌اند و این افتخار امروز مبارک آنان باشد.

وی با اشاره به نام‌گذاری این جشنواره به نام مالک اشتر افزود: مالک اشتر فرمانده ارشد سپاه امیرالمؤمنین امام علی (ع) بود و این فرماندهان با الگو گرفتن از امام زمان خود، شعار «هیهات منّا الذلّه» را سر دادند و به آن عمل کردند.

سردار فلاحی هدف جشنواره مالک اشتر را شناسایی برترین‌ها از جامعه پنج‌هزار نفری بسیجیان خرمشهر عنوان کرد و گفت: این جشنواره تلاش دارد گل‌هایی از گلستان بسیج این شهرستان را معرفی و تقدیر کند.

جانشین سپاه ولی‌عصر (عج) استان خوزستان همچنین با اشاره به ایثار بسیجیان در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تصریح کرد: همین بسیجیان بودند که با ایستادگی، تشکیل گشت‌های رضویون و ایجاد ایست‌های بازرسی، اجازه ندادند این جنگ به مانند جنگ تحمیلی اول به هشت سال کشیده شود.

در پایان این مراسم از بسیجیان نمونه در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و ورزشی تجلیل به عمل آمد.