به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛کامران قاضی سرداور و ناظر فنی فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران گفت: مسابقات سوارکاری استقامت استانی در مسافت‌های ۴۰، ۶۰ و ۸۰ کیلومتر به میزبانی اداره ورزش و جوانان و هیأت سوارکاری شهرستان گراش با رعایت قوانین ومقررات کمیته استقامت فدراسیون سوارکاری برگزار شد.

او افزود: در این دوره ۲۸ سوارکار از شهرستان‌های شیراز، داراب، دشت ارژن، خنج، لار و اوز حضور داشتند که ۲۴ سوارکار توانستند مسیر مشخص شده را با موفقیت طی کنند.

در پایان به سوارکارانی که مسیر مسابقه را به سلامت به پایان رساندند گواهی سوارکاری اهدا شد.