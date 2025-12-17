سومین نشست تخصصی هم‌اندیشی احصاء ضمانت اجرایی برای تحقق امنیت غذایی شهروندان و حق بر غذای سالم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سومین نشست تخصصی هم‌اندیشی احصاء ضمانت اجرایی برای تحقق امنیت غذایی شهروندان و حق بر غذای سالم با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط به میزبانی وزارت دادگستری برگزار شد.

در این نشست اصلاحات آیین‌نامه اجرایی «سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی کشور» و رفع مسائل و چالش‌های امنیت غذایی، طرح و مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

ازجمله مصوبات این نشست پیگیری و پایش ظرفیت‌های اسناد فرادستی و قوانین مربوط برای پیگیری حق بر دسترسی شهروندان به غذای سالم، با هدف هم‌افزایی و هماهنگی بین دستگاهی و همچنین تدوین و تعیین ضمانت اجرایی موثر برای نظارت مداوم بر اقدام‌های دستگاه‌ها بود.