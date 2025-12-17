پخش زنده
دهمین اجلاس استانی نماز استان قم با محوریت مادران، فرزندان و فناوریهای نوین در قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،دهمین اجلاس استانی نماز استان قم با حضور مسئولان فرهنگی و آموزشی، اساتید حوزه و دانشگاه و فعالان عرصه ترویج معارف دینی مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران برگزار شد. در این اجلاس، پیام آیتاللهحسین نوری همدانی قرائت شد.
این مرجع تقلید در پیام خود نماز را از مهمترین واجبات الهی دانست و تأکید کرد: نمازی مقبول است که آثار آن در زندگی فردی و اجتماعی انسان نمایان شود و نمازگزار از حقیقت «إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ» بهرهمند گردد.