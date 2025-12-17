۲ روز پس از آشکار شدن رخنه به درون شماری از شهرداری‌های لندن، هنوز معلوم نیست چه میزان از اطلاعات مردم، به دست رخنه گران اینترنتی افتاده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، خبر‌های منتشر شده در انگلیس نشان می‌دهد به تازگی رخنه گران در صدد بوده‌اند تا به سامانه‌های رایانه تعدادی از شهرداری‌های لندن وارد شوند.

شهرداری‌های محلات "کنزینگتون و چلسی" که بخش عمده گران‌ترین املاک پایتخت انگلیس در آن قرار دارد، "همراسمیث و فولهام" و "وست مینستر" در لندن اعلام کرده‌اند از صبح روز دوشنبه، دارند با حملات سایبری دست و پنجه نرم می‌کنند.

نشریه دیلی میل در این باره نوشت: شهرداری محله "کنزینگتون و چلسی" گفت: هنوز معلوم نیست چه میزان از اطلاعات مردم این محله، به دست رخنه گران فضای مجازی افتاده است.

بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده در انگلیس شهرداری‌هایی که در لندن هدف حمله سایبری قرار گرفته‌اند، از سامانه‌های اطلاعاتی مشترک استفاده می‌کنند، اکنون کارشناسان سایبری این شهرداری ها، با کمک "مرکز ملی امنیت سایبری" (National Cyber Security Centre) انگلیس در صدد هستند تا از ربوده شدن اطلاعات بیش‌تر مردم، پیشگیری کنند، سامانه‌های شهرداری‌ها را دوباره به کار بیندازند و خدمات شهرداری‌ها را برقرار سازند.

دیلی میل نوشت، هنوز معلوم نیست رخنه گران چه کسانی هستند و خواسته شان چیست، اما بررسی در این باره آغاز شده است.

این رخنه اطلاعاتی موجی از نگرانی را در میان ساکنان این مناطق ایجاد کرده است چرا که بخش عمده اهالی با دادن اطلاعات حساب خود به شهرداری اجازه داده‌اند تا عوارض ماهانه شهرداری را به صورت خودکار و ماهانه از حساب آنان برداشت کند و اکنون نگرانند که این اطلاعات به دست رخنه گران افتاده باشد و حسابشان را خالی و پول هایشان را سرقت کنند.