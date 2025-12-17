به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، پلیس هنوز درباره هویت و انگیزه قاتل و جزئیات بیشتری در این باره گزارشی منتشر نکرده، اما گفته این کودک ۹ ساله با ضربه چاقو به قتل رسیده است.

پلیس سامرست افزود: به علت کم سن بودن قاتل به حکم قانون نمی‌توان هویتش را فاش کرد، اما او امروز در دادگاه بدوی در شهر بریستول برای تفهیم اتهام حاضر خواهد شد.

پلیس گفته، تحقیقات بیشتر را درباره این قتل، با همکاری ساکنان خانه‌های اطراف محل قتل و نیز اولیای مدارس محلی ادامه می‌دهد.

به نوشته رسانه‌های محلی، اهالی این منطقه این قتل را تکان دهنده و عمقا نگران کننده توصیف کرده‌اند.

بر اساس داده‌های مرکز ملی آمار انگلیس در ۱۰ سال اخیر فقط در منطقه انگلیس و ولز به طور متوسط سالانه ۶۲۶ نفر به قتل رسیدند که شماری از آنان زنان و دختران بودند که موجی از نگرانی را درباره وضعیت امنیتی این کشور در میان آحاد جامعه به ویژه زنان و دختران ایجاد کرده است.

اهالی محل، کارکنان مدرسه و همکلاسی‌های کودک قربانی با قرار دادن دسته‌های گل در محل جان باختن این کودک و نوشتن پیام، یاد او را گرامی داشتند و با خانواده داغدار این کودک ابراز همدردی کردند.

افزایش خشونت در میان کودکان و نوجوانان در انگلیس به یکی از نگرانی‌های اجتماعی در جامعه انگلیس مبدل شده است.

انگلستان یا بریتانیا از چهار منطقه انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی تشکیل شده است.