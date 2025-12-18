استان زنجان با تولید سالیانه نزدیک به ۳۰۰ هزار تن، یکی از قطب‌های تولید سیب‌زمینی در کشور محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس جهاد کشاورزی طارم گفت : هزار و ۶۰۰ بهره‌بردار طارمی در هزارو ۴۵۰ هکتار از مزارع خود، کشت سیب‌زمینی را آغاز کرده‌اند.

یارمحمدی افزود : مدیریت کشت با استفاده از ارقام زودبازده و توجه به شرایط کم‌آبی و نوسانات بازار، یکی از راهکار‌های کشاورزان برای مقابله با مشکلات است.

وی گفت : خرداد ماه امسال بیش از ۴۰ هزار تن سیب‌زمینی از مزارع شهرستان طارم برداشت و روانه بازار‌های داخلی و خارجی شد.

یارمحمدی افزود : استان زنجان با تولید سالیانه نزدیک به ۳۰۰ هزار تن، یکی از قطب‌های تولید سیب‌زمینی در کشور محسوب می‌شود.

کشت سیب زمینی در شهرستان طارم تا نیمه بهمن ماه ادامه دارد.