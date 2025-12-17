پخش زنده
فرمانده انتظامی گیلان از رفع تصرف بیش از ۳۵ هزار متر مربع از اراضی ملی در شهرستان تالش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فرمانده انتظامی گیلان گفت: ماموران انتظامی ضمن هماهنگی قضائی با کارشناسان اداره منابع طبیعی ۳۵ هزار و ۷۱۴ متر مربع از اراضی ملی را در شهرستان تالش از متصرفان پس گرفتند.
سردار حسین حسن پور با بیان اینکه کارشناسان ارزش اراضی رفع تصرف شده را ۴۲۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال برآورد کردند تصریح کرد: این زمینها از سوی افرادی، غیرقانونی محصور شده بود.
وی گفت: حفظ و حراست از منابع طبیعی و ملی از اولویتهای اصلی فرماندهی انتظامی است و مبارزه با زمینخواران و سودجویان به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.