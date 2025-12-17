به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز گیلان، رئیس پلیس آگاهی گیلان گفت: با هدف شناسایی و دستگیری محکومان متواری، طرح عملیاتی یک روزه به صورت متمرکز در سطح استان اجرا شد.

سرهنگ علیرضا حدادی از شناسایی و دستگیری ۶۵ محکوم متواری طی عملیات‌های جداگانه در اجرای این طرح خبر داد و افزود: متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی هدف از اجرای طرح‌های انتظامی را افزایش احساس امنیت و همچنین کاهش جرایم در سطح جامعه عنوان کرد و گفت: مجموعه انتظامی با برخورد قاطع با مجرمان و تشدید اقدامات پیشگیرانه به صورت شبانه‌روزی برای تامین امنیت تلاش می‌کند.