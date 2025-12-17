پخش زنده
رئیس پلیس آگاهی گیلان از شناسایی و دستگیری ۶۵ نفر از محکومان متواری در طرح عملیاتی یک روزه در گیلان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز گیلان، رئیس پلیس آگاهی گیلان گفت: با هدف شناسایی و دستگیری محکومان متواری، طرح عملیاتی یک روزه به صورت متمرکز در سطح استان اجرا شد.
سرهنگ علیرضا حدادی از شناسایی و دستگیری ۶۵ محکوم متواری طی عملیاتهای جداگانه در اجرای این طرح خبر داد و افزود: متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.
وی هدف از اجرای طرحهای انتظامی را افزایش احساس امنیت و همچنین کاهش جرایم در سطح جامعه عنوان کرد و گفت: مجموعه انتظامی با برخورد قاطع با مجرمان و تشدید اقدامات پیشگیرانه به صورت شبانهروزی برای تامین امنیت تلاش میکند.