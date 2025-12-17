به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با توجه به اینکه بیشتر کسب و کار‌ها و فعالیت‌هایی که در طول روز انجام می‌دهیم به اینترنت مربوط است و کاهش سرعت اینترنت در این میان می‌تواند مشکل ساز باشد. لازم به ذکر است که در کنار کیفیت اینترنت، سرعت اینترنت نیز حائز اهمیت است.

پیام شهروند خبرنگار ما:

باسلام

به استحضار می‌رساند وضع اینترنت و پوشش آنتن تلفن همراه در روستای بادکی از توابع شهرستان ارومیه به‌شدت ضعیف و ناپایدار است. این مشکل به‌ویژه در محدوده‌های پرجمعیت و اماکن عمومی از جمله مسجد ذوالنورین و ناصرآباد نمود بیشتری دارد و موجب اختلال جدی در ارتباطات، آموزش مجازی، امور اداری و دسترسی‌های ضروری اهالی شده است.

علیرغم اهمیت این موضوع برای ساکنان روستا، تاکنون بهبود مؤثری در وضعیت پوشش و کیفیت اینترنت صورت نگرفته است. از مسئولان محترم حوزه ارتباطات و اپراتور‌های مربوطه تقاضا می‌شود با اعزام تیم فنی و بررسی میدانی، نسبت به تقویت پوشش شبکه و ترمیم یا ارتقای دکل‌های مخابراتی منطقه اقدام عاجل به‌عمل آورند.

با تشکر از توجه و پیگیری شما