سومین یادواره سرداران و ۴۵۰ شهید تدارکات و پشتیبانی دفاع مقدس سپاه حضرت محمد در چارچوب کنگره ملی شهدای پایتخت در دانشگاه جامع انقلاب اسلامی پادگان حضرت ولیعصر تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در این مراسم که وزیر راه و شهرسازی و جمعی از فرماندهان، رزمندگان و جانبازان حضور داشتند، با اجرای دکلمه و شعر و روایتگری، یادو خاطره شهدای تدارکات و پشتیبانی گرامی داشته شد.
از ۴۵۰۰ شهید این حوزه دفاع مقدس ۴۵۰ شهید مربوط به تهران است.
تأمین و انتقال مهمات، انتقال کمکهای مردمی، رساندن غذا حتی بهصورت غذای گرم به خطوط مقدم، تأمین آب آشامیدنی و بهداشتی، تهیه تجهیزات نظامی و اقلام ضروری زندگی رزمندگان مانند پتو و سایر نیازها، در مجموع ترابری و تحرک و تامین تجهیزات، بخشی از اقدمات و وظایف رزمندگان یگانهای خدمات و پشتیبانی بوده است.