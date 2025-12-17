به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در این مراسم که وزیر راه و شهرسازی و جمعی از فرماندهان، رزمندگان و جانبازان حضور داشتند، با اجرای دکلمه و شعر و روایتگری، یادو خاطره شهدای تدارکات و پشتیبانی گرامی داشته شد.

از ۴۵۰۰ شهید این حوزه دفاع مقدس ۴۵۰ شهید مربوط به تهران است.

تأمین و انتقال مهمات، انتقال کمک‌های مردمی، رساندن غذا حتی به‌صورت غذای گرم به خطوط مقدم، تأمین آب آشامیدنی و بهداشتی، تهیه تجهیزات نظامی و اقلام ضروری زندگی رزمندگان مانند پتو و سایر نیازها، در مجموع ترابری و تحرک و تامین تجهیزات، بخشی از اقدمات و وظایف رزمندگان یگان‌های خدمات و پشتیبانی بوده است.