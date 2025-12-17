وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نقش حیاتی پشتیبانی در دوران دفاع مقدس گفت: شهدای تدارکات و پشتیبانی حلقه اتصال خط مقدم به پشت جبهه بودند.

شهدای پشتیبانی، مظلومانه، اما اثرگذار ایفای نقش کردند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرزانه صادق در یادواره سرداران و ۴۵۰ شهید تدارکات و پشتیبانی سپاه حضرت محمد(ص) رسول‌الله تهران بزرگ با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس افزود: امروز در کنار شما ایستاده‌ام نه فقط به عنوان وزیر راه و شهرسازی، بلکه به عنوان دختر شهیدی که در زمره شهدای تدارکات و پشتیبانی دفاع مقدس بود؛ شهدایی که نقش بی‌بدیل آنان، سنگ‌بنای پیروزی‌های بزرگ را رقم زد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه شهدای پشتیبانی مظلومانه اما اثرگذار ایفای نقش کردند، گفت: پشتیبانی دفاع مقدس تنها یک مأموریت لجستیکی نبود، بلکه شبکه‌ای مقدس از ایثار بود که بسیاری از اعضای آن در همان مسیر خدمت، به شهادت رسیدند.

او افزود: در خاطرات فرماندهان دفاع مقدس آمده است که بخش عمده‌ای از امکانات غیرنظامی سپاه با اتکا به کمک‌های مردمی تأمین می‌شد و رانندگان، امدادگران و فعالان حمل‌ونقل، با کمترین امکانات، سنگر پشتیبانی را اداره می‌کردند.

صادق با اشاره به استمرار نقش مردم در بحران‌های امروز کشور گفت: این حضور مردمی به گذشته محدود نمانده و در جنگ تحمیلی ۱۲روزه اخیر نیز ملت ایران با اتحادی مثال‌زدنی و اراده‌ای پولادین، محاسبات دشمن را بر هم زدند و همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، کار بزرگ ملت ایران از جنس اراده بود نه صرفاً عملیات نظامی.

وی مشارکت مردمی را عامل افزایش تاب‌آوری جامعه دانست و تأکید کرد: هماهنگی میان نهادهای رسمی و مردمی، کلید حفظ پایداری در شرایط بحران است و امروز نیز باید از ظرفیت‌های فردی و جمعی برای تقویت امنیت و تأمین نیازهای جامعه بهره گرفت.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نقش محوری حوزه حمل‌ونقل در جنگ ۱۲روزه اخیر گفت: در این مقطع، مسئولیت مهم انتقال کالاهای اساسی از بنادر به سراسر کشور به وزارت راه و شهرسازی واگذار شد و رانندگان غیور ایرانی، با وجود تهدیدات و حملات دشمن، رکوردی بی‌سابقه در جابه‌جایی کالا ثبت کردند.

صادق افزود: در این ۱۲ روز، بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تن کالا از بنادر به استان‌های کشور منتقل شد و حتی یک مورد کمبود در زنجیره تأمین کالاهای اساسی ایجاد نشد و این دستاورد، حاصل ایثار، تعهد و روحیه جهادی رانندگان و فعالان حوزه حمل‌ونقل بود.

وزیر راه و شهرسازی با گرامیداشت یاد سرداران و ۴۵۰ شهید تدارکات و پشتیبانی و همه شهدای دفاع مقدس گفت: ما متعهد می‌شویم راه این شهیدان را در ساختن ایرانی مقاوم، متحد و متکی بر مردم ادامه دهیم.