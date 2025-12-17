به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ این مدرسه با زیربنای ۲۵۰ مترمربع به همت یک گروه صنعتی در زمینی به مساحت تقریبی هزار مترمربع احداث شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان در حاشیه افتتاح این واحد آموزشی گفت: «این مدرسه یک کار فرهنگی بزرگ است که جایگاه تعلیم و تربیت را برای رشد دانش‌آموزان عزیز ما فراهم می‌کند.»

ناصر فتحی با اشاره به مشکلات ناحیه ۶ اصفهان، افزود: «با توجه به بافت روستایی، وجود مدارس فرسوده و پدیده سرریز جمعیت شهری در این ناحیه، توجه به این نقطه حساس ضروری است.»

روستای جلادران در دهستان قهاب جنوبی، بخش مرکزی شهرستان اصفهان استان اصفهان قرار دارد.