مدرسه ۴ کلاسه روستای جلادران اصفهان با مشارکت یک شرکت صنعتی به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ این مدرسه با زیربنای ۲۵۰ مترمربع به همت یک گروه صنعتی در زمینی به مساحت تقریبی هزار مترمربع احداث شده است.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان در حاشیه افتتاح این واحد آموزشی گفت: «این مدرسه یک کار فرهنگی بزرگ است که جایگاه تعلیم و تربیت را برای رشد دانشآموزان عزیز ما فراهم میکند.»
ناصر فتحی با اشاره به مشکلات ناحیه ۶ اصفهان، افزود: «با توجه به بافت روستایی، وجود مدارس فرسوده و پدیده سرریز جمعیت شهری در این ناحیه، توجه به این نقطه حساس ضروری است.»
روستای جلادران در دهستان قهاب جنوبی، بخش مرکزی شهرستان اصفهان استان اصفهان قرار دارد.