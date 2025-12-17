به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، در پی حمله تروریستی شامگاه بیست‌وچهارم آذرماه به ایست بازرسی ورودی شهرستان فهرج در مسیر زاهدان به فهرج، سردار موقوفه‌ئی، فرمانده انتظامی استان کرمان، در مراسم تشییع پیکر شهید سعید هادی‌پور، در پاسخ به خبرنگار صداوسیما به تشریح ابعاد این حادثه پرداخت.

سردار موقوفه‌ئی با اشاره به حضور خود در مراسم تشییع این شهید والامقام گفت: شهید هادی‌پور به همراه جمعی از خادمان امنیت در حال انجام مأموریت تأمین امنیت در ورودی شهرستان فهرج بودند که مورد حمله ناجوانمردانه عناصر تروریستی و مزدوران کوردل قرار گرفتند.

وی افزود: در این اقدام تروریستی، دو تن از نیروهای امنیتی، و شهید سعید هادی‌پور از کارکنان انتظامی شهرستان فهرج، و یکی از شهروندان عزیز استان سیستان و بلوچستان که از هموطنان بلوچ ما بود، به شهادت رسیدند.

فرمانده انتظامی استان کرمان با تجلیل از شخصیت و خدمات شهید هادی‌پور اظهار داشت: ایشان از نیروهای متعهد، خوش‌اخلاق و فعال انتظامی بودند که طی سه تا چهار سال گذشته در مأموریت‌های مختلف حضور مؤثر داشتند و همواره مورد احترام همکاران خود بودند.

سردار موقوفه‌ئی در پایان تأکید کرد: با قاطعیت و بدون هیچ‌گونه اغماض با عاملان این جنایت و گروهک‌های تروریستی برخورد خواهد شد و اجازه نخواهیم داد امنیت مردم شریف استان و کشور خدشه‌دار شود.