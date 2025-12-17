به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این کتاب‌ها شامل رمان‌های «کاماندان» نوشته مصطفی جمشیدی و رمان «شماره ۸۸۸» اثر حمید بابایی بود که با ادبیات طنز به موضوع اسارت در دوره دفاع مقدس می‌پردازد.

«کاماندان» با ۱۰ فصل در قطع رقعی، با طرح جلدی از میثم مقصودی و رمان «شماره ۸۸۸» با ۱۵ فصل و طراحی جلد روح الله مختاری در انتشارات سوره مهر حوزه هنری به چاپ رسیده‌اند.

امیریان از سال ۶۹ نویسندگی اش را با نوشتن خاطراتش از جبهه آغاز کرد. برخی او را جزو ۵ نویسندهٔ برتر دفاع مقدس می‌دانند و در زمره نسل اول نویسندگان دفاع مقدس قرار دارد. وی درسال ۱۳۹۹ موفق به دریافت نشان درجه یک هنر در رشته داستان نویسی از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد.

مصطفی جمشیدی نیز نویسنده متولد سال ۱۳۴۰ است که علاوه بر نوشتن فیلمنامه، مدیریت حوزه اقتباس بنیاد سینمایی فارابی را عهده دار است.

کتاب لغات میغ از آثار وی، یکی از پنج نامزد کتاب سال جایزه ادبیات متفاوت در سال ۸۳ بوده است.