به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان اردستان گفت: در حال حاضر تردد در همه مسیر‌ها برقرار است، اما به دلیل لغزندگی سطح جاده‌ها، از رانندگان درخواست می‌شود حتماً زنجیر چرخ و تجهیزات ایمنی به همراه داشته باشند.

ابوالفضل کوهی با اشاره به اقدامات انجام شده افزود: عملیات نمک‌پاشی و شن‌ریزی به‌صورت مستمر در محور‌های مواصلاتی شهرستان در حال انجام است و محور ترانزیتی اردستان–نائین نیز باز بوده و تحت پوشش شن‌ریزی قرار گرفته است.

به گفته وی هم‌اکنون چهار گروه امدادی و راهدار در آماده‌باش هستند.