به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت بهداشت اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته پیکر یک شهید و یک زخمی را به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل کردند.

طبق اعلام وزارت بهداشت غزه، از زمان آغاز آتش‌بس در نوار غزه ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۸ مهر ۱۴۰۴) تاکنون تعداد شهدا به ۳۹۴ نفر و تعداد زخمی‌ها به یک هزار و ۷۵ نفر رسید و همچنین پیکر‌های ۶۳۴ شهید از زیر آوار بیرون آورده شدند.

بر اساس این گزارش، با احتساب این رقم شمار شهدای نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون به ۷۰ هزار و ۶۶۸ نفر و تعداد زخمی‌ها به ۱۷۱ هزار و ۱۵۲ نفر افزایش یافت.

همچنین یک فلسطینی به نام «مهدی محمد الحلو» بر اثر ریزش منزلش در نتیجه بارش‌های اخیر جان باخت.

در همین ارتباط «محمود بصل» سخنگوی دفاع مدنی فلسطین در نوار غزه گفت: از زمان آغاز موج سرما بیش از ۱۷ ساختمان به طور کامل فرو ریخته است و بیش از ۹۰ ساختمان مسکونی نیز دچار فروریختگی جزئی شده‌اند که تهدیدی مستقیم برای جان هزاران شهروندان است.

وی افزود: حدود ۹۰ درصد از پناهگاه‌ها در نوار غزه دچار آبگرفتگی ناشی از جاری شدن سیل و بارش باران شده‌اند و تمامی چادر‌های شهروندان در مناطق مختلف نوار غزه دچار آبگرفتگی شده‌اند که باعث شده هزاران خانواده سرپناه موقت خود را از دست بدهند و همین امر رنج آنها را دو چندان کرده است.

بر اساس این گزارش، در نتیجه موج سرما ۱۷ شهروند فلسطینی جان خود را از دست دادند که از این تعداد چهار کودک به دلیل سرمای شدید جان باختند و بقیه نیز به دلیل ریزش خانه‌هایشان جان باختند.