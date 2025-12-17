پخش زنده
مدیر ستاد بحران و فرماندار نرماشیر از قطع ارتباط ۳ راه روستایی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، مشکی مدیر ستاد بحران و فرماندار شهرستان نرماشیر گفت: رودخانههای فصلی مرکز شهر نرماشیر و بخش روداب طغیان کردهاند.
وی افزود: بر اثر طغیان رودخانهها در پی بارشهای اخیر، راه اصلی و مواصلاتی ۳ روستای بخش مرکزی و روداب نرماشیر را قطع کرده است.
مدیر ستاد بحران نرماشیر با بیان اینکه همشهریان تا فروکش کردن حجم آب نزدیک رودخانهها نشوند، گفت: راه روستای خواجه آباد از سمت رستم آباد، راه روستای رفیع آباد از سمت مومن آباد. راه مرکز بخش نظامشهر از سمت دوراهی برجک و راه روستایی مهدی آباد از طرف نظامشهر هم بر اثر طغیان رودخانه قطع میباشد.
فرماندار نرماشیر افزود: همشهریان از مسیرهای جایگزین تردد کنند و همچنین باتوجه به شرایط جوی آب و هوا، از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.