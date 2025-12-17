استاندار کرمانشاه با تأکید بر اهمیت کتاب و کتاب‌خوانی به‌عنوان زیربنای توسعه فرهنگی گفت: کتابخانه مرکزی کرمانشاه یک مطالبه عمومی و نماد فرهنگی شهر است و تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه باید با جدیت بیشتری در دستور کار همه دستگاه‌ها قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی روز چهارشنبه در دومین جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان، با اشاره به مصوبات دولت چهاردهم و تصمیمات سفر رئیس‌جمهور به استان، اظهار کرد: با وجود اقدامات انجام‌شده، لازم است فرمانداری، شهرداری و سایر دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه در تأمین سهم شهرداری، پیگیری مؤثرتری داشته باشند تا این پروژه هرچه سریع‌تر فعال شده و خدمات فرهنگی به مردم ارائه دهد.

وی با بیان اینکه کتابخانه مرکزی از اولویت‌های فرهنگی استان است، افزود: مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان باید به‌صورت مستمر گزارش پیشرفت پروژه را ارائه دهد و این موضوع به‌عنوان یک دستور کار جدی در جلسات دنبال شود.

وی در ادامه به رویکرد «مدیریت محله‌محور» اشاره کرد و گفت: این رویکرد که با تدبیر رئیس‌جمهور و از سوی وزارت کشور در حال اجراست، بستر مناسبی برای پیگیری متمرکز فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی از جمله کتاب‌خوانی در سطح محلات فراهم می‌کند.

دکتر حبیبی با تأکید بر اینکه چالش اصلی حوزه کتاب، صرفاً کمبود فضا‌های فیزیکی نیست، تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند برنامه‌ریزی نرم‌افزاری و طراحی روش‌های خلاقانه برای ارتباط دادن اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، با کتاب هستیم؛ چرا که فضای مجازی سبک مطالعه را تغییر داده و باید متناسب با این شرایط اقدام کرد.

وی استفاده از ظرفیت خیرین را یکی از راهکار‌های مؤثر در توسعه زیرساخت‌های فرهنگی دانست و گفت: همان‌گونه که خیرین مدرسه‌ساز نقش مهمی در توسعه فضا‌های آموزشی داشته‌اند، می‌توان با برنامه‌ریزی هدفمند، خیرین کتاب و کتابخانه‌ساز را نیز به میدان آورد؛ چرا که هزینه کمتر و اثرگذاری فرهنگی بیشتری دارد.

مدیر ارشد استان با اشاره به نقش نگاه فرهنگی مدیران اجرایی افزود: گاهی اثر یک اقدام فرهنگی از پروژه‌های بزرگ عمرانی و اقتصادی نیز بیشتر است و تأخیر در این حوزه‌ها می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیری داشته باشد.

وی «تدابیر مدیریتی» را مکمل منابع مالی دانست و خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که گاهی یک تصمیم و هماهنگی مدیریتی صحیح، بسیار اثربخش‌تر از انتظار طولانی برای تخصیص اعتبارات است.

دکتر حبیبی راه‌اندازی «استودیو کتاب» را اقدامی نوآورانه و کم‌هزینه، اما اثرگذار توصیف کرد و گفت: این طرح با حمایت سازمان برنامه‌وبودجه و شهرداری‌ها می‌تواند نقش مهمی در ترویج کتاب‌خوانی و تولید محتوای فرهنگی ایفا کند.

وی بر اجرای دقیق سهم قانونی کتابخانه‌های عمومی از درآمد شهرداری‌ها تأکید کرد و از تشکیل کمیته‌ای سه‌نفره برای ساماندهی، ابلاغ و نظارت بر پرداخت منظم این سهم خبر داد و افزود: تقویت تعامل میان شهرداری‌ها و نهاد کتابخانه‌های عمومی، زمینه‌ساز تأمین پایدار منابع مالی و ارتقای جایگاه فرهنگی استان خواهد بود.