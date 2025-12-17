به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ حسین باباپور گفت: در راستای مبارزه همه جانبه علیه قاچاقچیان و سوداگران مرگ در پایتخت رسیدگی به پرونده اتهامی یکی از قاچاقچیان حرفه‌ای مواد مخدر در دستور کار ماموران پایگاه ششم پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ قرار گرفت.

سرهنگ باباپور افزود: در بررسی‌های پلیسی مشخص شد متهم که از توزیع کنندگان سابقه دار مواد مخدر در شرق پایتخت هست در تهیه و قاچاق مقادیر قابل توجه‌ای مواد مخدر اقدام به توزیع گسترده آن در محله مجدیه می‌نماید و این موضوع موجی از نارضایتی را در منطقه به وجود آورده است از همین رو با گسترش چتر اطلاعاتی فعالیت مجرمانه متهم را تحت رصد قرار دادند.

این مقام انتظامی ادامه داد: با رصد لحظه به لحظه فعالیت متهم مخفیگاه وی در محله مجیدیه تهران شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی در عملیاتی غافلگیرانه روز گذشته نامبرده دستگیر و در بازرسی از محل ۱۳ کیلو گل کشف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در پایان خاطرنشان کرد: متهم پس از دستگیری به همراه مواد مکشوفه به مقر پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب منتقل و پس از انجام تحقیقات تکمیلی و بازجویی‌های فنی برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.