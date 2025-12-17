پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان ایذه از دستگیری سارقان مسلح احشام و کشف احشام سرقتی در کمتر از ۲۴ ساعت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ حشمتالله بستامی گفت: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره سرقت مسلحانه احشام در یکی از روستاهای شهرستان ایذه، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی دقیق و اجرای عملیات هماهنگ، موفق به شناسایی ۵ نفر از سارقان و افراد دخیل در این سرقت شدند که پس از هماهنگی با مرجع قضایی، در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه، در کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر و احشام سرقتی کشف و به مالباخته تحویل داده شد.
فرمانده انتظامی شهرستان ایذه با قدردانی از همکاری شهروندان و دادستان شهرستان بیان داشت: در این عملیات، دو دستگاه خودروی دخیل در سرقت توقیف و متهمان که از افراد سابقهدار بودند، در مواجهه با مستندات و ادله پلیس به ارتکاب ۴۵ فقره سرقت احشام در حوزه شهرستانهای ایذه و دزپارت طی ماههای اخیر اعتراف کردند.
سرهنگ بستامی با اشاره به تلاش پلیس برای دستگیری متهم متواری خاطرنشان کرد: تأمین امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است و برخورد قاطع و قانونی با مخلان نظم و امنیت عمومی با جدیت ادامه خواهد داشت.