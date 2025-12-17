پخش زنده
رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای از تدوین آییننامهای خبر داد که بر اساس آن، شرکتهای حملونقل ظرف ۴۸ ساعت هزینه حمل کالا را از صاحبان کالا دریافت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رضا اکبری گفت: یکی از مهمترین مطالبات رانندگان، پرداخت بهموقع کرایهها از سوی شرکتهای حملونقل و صاحبان کالا است؛ با توجه به اینکه عمدتا دستگاههای دولتی در پرداخت هزینه حمل کالا به شرکت های حمل و نقل تاخیر دارند برخی موارد شاهد طولانی شدن پرداخت حق رانندگان می شوند .
وی علت تاخیر پرداخت هزینه حمل بار کالاهای دولتی را دستگاه های دولتی را عمدتاً به دلیل مشکلات تأمین اعتبار صاحبان کالا از سازمان برنامه و بودجه دانست و گفت : دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی در این زمینه بیشترین مشکل را دارند .
اکبری با اشاره به پیگیریهای انجامشده تأکید کرد: مکاتبات و تلاشهای زیادی انجام دادیم تا صاحبان کالا ملزم به پرداخت بهموقع کرایه شوند هرچند تاکنون به موفقیت صددرصدی نرسیدهایم، اما پیشنهاد مناسبی تهیه و به دولت ارسال شده که مورد موافقت دولت نیز قرار گرفته است.
رئیس سازمان راهداری توضیح داد: بر اساس این پیشنهاد، شرکتهای حملونقل و صاحبان کالا بهصورت مشترک مسئولیت دارند کرایه راننده را حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پرداخت کنند و در صورت پرداخت نشدن ، هر دو مشمول محدودیتها و ممنوعیتهایی خواهند شد.وی افزود: برای اجرای این سازوکار، راهکارهایی از جمله تضمین بانکی پیشبینی شده است؛ بهطوری که صاحبان کالا میتوانند با بانکها تفاهمنامه اعتباری منعقد کنند و بانکها نیز آمادگی پذیرش تضمین پرداخت کرایه را دارند.اکبری در پایان گفت: این آییننامه هماکنون در دولت در حال بررسی است و امیدواریم هرچه زودتر تصویب شود تا مشکلات رانندگان و شرکتهای حملونقل برطرف شود.