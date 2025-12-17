به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محمد بنا سرمربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی ایران برای هدایت تیم ملی جمهوری آذربایجان با فدراسیون این کشور به توافق رسید و قرار است بزودی قرارداد رسمی امضا کنند.

محمد بنا که آذرماه سال ۱۴۰۲ از هدایت تیم ملی کشتی فرنگی ایران کنار کشیده بود، با فدراسیون جمهوری آذربایجان به توافق کامل رسیده و با این تیم بار دیگر به میادین کشتی باز می‌گردد.

مدت زمان قرارداد بنا با فدراسیون کشتی آذربایجان هنوز اعلام نشده است.

بنا با تیم ملی ایران در المپیک ۲۰۱۲ لندن به ۳ مدال طلای تاریخی دست پیدا کرد، اما در المپیک ریو با دو برنز توفیقی نداشت.