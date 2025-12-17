پخش زنده
در پی کاهش هشت تا ۱۲ درجهای دما و تداوم یخبندان در سراسر استان، هواشناسی هشدار سطح نارنجی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح نارنجی اعلام کرد: به دلیل ماندگاری توده هوای سیخبندان در انتظار اصفهانرد از بعد از ظهر جمعه تا دوشنبه هفته آینده، دما به طور میانگین بین هشت تا ۱۲ درجه کاهش مییابد و افت محسوس میانگین دما به صورت نقطهای در مناطق سردسیر و کوهستانی تا ۱۵ درجه هم پیشبینی شده است.
استمرار کاهش و بی هنجاری دما همه مناطق استان اصفهان به ویژه آران و بیدگل، اردستان، اسلام آباد موگویی، انارک، باغبهادران، بوئین میاندشت، سمیرم، چادگان، چوپانان، خمینی شهر، خوانسار، خور و بیابانک، فریدن، دهاقان، دهق، برخوار، شاهین شهر و میمه، شهرضا، فرودگاه شهید بهشتی اصفهان، فریدون شهر، فلاورجان، کاشان، کبوترآباد، کوهپایه، گلپایگان، لنجان، مبارکه، مهاباد، مورچه خورت، شاهین شهر و میمه، نائین، نجف آباد، نطنز و ورزنه را در بر میگیرد.
هواشناسی استان نسبت به افزایش مصرف حاملهای انرژی، احتمال کاهش منابع انرژی، یخ زدگی سطح جادههای مواصلاتی، لغزندگی جادههای برفی، یخبندان، احتمال ترکیدگی تأسیسات ساختمانی و خسارت به صنعت کشاورزی، افزایش غلظت آلایندهها در مناطق مرکزی و صنعتی در صورت کنترل نشدن منابع انتشار آلایندهها هشدار داده و توصیه کرد؛ دمای مدارس و مهدهای کودک مدیریت و کنترل شود.
این اداره کل همچنین بر لزوم صرفه جویی در مصرف انرژی در بخش خانگی و صنعتی، تمهیدات لازم برای جلوگیری از لغزندگی معابر و جادهها و عایق بندی مناسب برای لولههای آب، استفاده از ضد یخ در رادیاتور خودروها و ماشین آلات کشاورزی، تنظیم دمای گلخانهها و دامداریها و مدیریت مصرف انرژی تاکید کرده است.
هشدار سطح نارنجی هواشناسی زمانی صادر میشود که رخداد پدیدهای جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و موجب خسارتهای احتمالی شود. هشدار نارنجی رنگ به منظور آمادهباش دستگاهای مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارت زا صادر میشود.