به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ شرکت آب و فاضلاب گیلان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به شرایط جوی و بروز سیلاب و طغیان رودخانه‌ها ظرفیت تولید تصفیه خانه بزرگ آب گیلان کاهش یافته که سبب قطعی یا افت فشار آب در برخی مناطق رشت، بندرانزلی، خمام، سیاهکل، لاهیجان، رودبنه، آستانه اشرفیه، کیاشهر، لنگرود، کومله، شلمان، اطاقور و چاف و چمخاله شده است.

این شرکت از مشترکان این مناطق خواست با صرفه جویی در مصرف آب، شرکت آب و فاضلاب استان گیلان را در تداوم خدمات رسانی یاری کنند.

همچنین از کلیه مشترکان خواسته شده در صورت بروز و مشاهده هرگونه مشکل در حوزه آب و فاضلاب با مرکز ارتباطات مردمی ۱۲۲ تماس حاصل بگیرند، این مرکز بصورت ۲۴ ساعته پاسخگوی مشترکان در استان گیلان است.