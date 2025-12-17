صحن حضرت زهرا (س) به طور کامل به حرم امام علی (ع) تحویل شد صحن حضرت زهرا (س) به طور کامل به حرم امام علی (ع) تحویل شد صحن حضرت زهرا (س) به طور کامل به حرم امام علی (ع) تحویل شد صحن حضرت زهرا (س) به طور کامل به حرم امام علی (ع) تحویل شد صحن حضرت زهرا (س) به طور کامل به حرم امام علی (ع) تحویل شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حسن پلارک، رئیس هیأت امنای ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات، از تکمیل و تحویل کامل طرح صحن حضرت زهرا (س) در جوار حرم مطهر امام علی (ع) خبر داد.

آقای پلارک گفت: صحن حضرت زهرا (س) یکی از بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین طرح‌های معماری اسلامی در جهان اسلام است که پس از سال‌ها تلاش مستمر، امروز به طور کامل آماده بهره‌برداری و تحویل تولیت حرم علوی شده است.

وی با اشاره به وسعت و عظمت این طرح افزود: این صحن در دو بخش زیارتی و غیرزیارتی طراحی و اجرا شد و با مساحتی بالغ بر ۲۳۰ هزار متر مربع، در کمتر از پنج سال با معماری اصیل اسلامی و با هنرمندی استادان و هنرمندان ایرانی به بهره‌برداری رسید؛ به‌گونه‌ای که شاید هیچ دوربینی نتواند عظمت واقعی آن را به تصویر بکشد.

رئیس هیأت امنای ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات با بیان اینکه در ساخت این صحن از بهترین و خاص‌ترین مصالح استفاده شده است، ادامه داد: آیینه‌کاری، مقرنس‌کاری، سنگ‌های کمیاب و جزئیات هنری، جلوه‌ای کم‌نظیر به این مجموعه بخشیده و آن را به نمونه‌ای شاخص در جهان اسلام تبدیل کرده است.

آقای پلارک، یکی از دشوارترین مراحل اجرای این طرح را آماده‌سازی زمین عنوان کرد و افزود: در ابتدای کار، زمین طرح در عمق ۱۰ متری مملو از آب بود و عملیات زهکشی و تسطیح آن بسیار پیچیده و زمان‌بر به نظر می‌رسید، اما با تلاش شبانه‌روزی تیم‌های فنی و مهندسی ایرانی، این چالش با موفقیت پشت سر گذاشته شد و امروز نتیجه آن چیزی جز لطف و عنایت الهی نیست.

وی با تأکید بر نقش حضرت آیت‌الله سیستانی، مرجع عالی‌قدر شیعیان عراق در اجرای این طرح گفت: در ابتدا نام‌گذاری صحن به نام حضرت زین‌العابدین (ع) مطرح بود، اما پس از مشورت و توصیه‌های حکیمانه ایشان، نام حضرت زهرا (س) برای این صحن انتخاب شد. اعتماد و همراهی آیت‌الله سیستانی با تیم اجرایی ایران، نقش مهمی در پیشبرد آرام و موفق این طرح داشت.

رئیس هیأت امنای ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات، اعتماد مردم ایران و عراق، همراهی رسانه‌ها و حمایت تولیت‌های مختلف حرم مطهر امام علی (ع) را از عوامل اصلی موفقیت این طرح ذکر کرد.

آقای پلارک گفت: مردم ایران با کمک‌های مالی، تأمین مصالح و حضور دلی در کنار مجریان طرح بودند و حتی رسانه‌های عراقی و غیرمسلمان نیز با انعکاس گسترده این اقدام، توجه جهانیان را به صحن حضرت زهرا (س) جلب کردند.

وی با اشاره به ویژگی‌های فنی طرح تصریح کرد: در این صحن بیش از ۱۲۰۰ ستون گرد طراحی و نصب شد که اجرای آن بدون استفاده از تجهیزات خاص و دستگاه‌هایی که برای نخستین بار وارد کشور شد، ممکن نبود و نتیجه آن، ترکیبی کم‌نظیر از هنر، معماری و ایمان است.

رئیس هیأت امنای ستاد توسعه و بازسازی عتبات با بیان اینکه بخش‌های غیرزیارتی صحن شامل کتابخانه، فضا‌های خدماتی، سامانه‌های الکترونیکی و تأسیسات فنی، از سال‌های گذشته مورد استفاده زائران به‌ویژه در ایام اربعین قرار گرفته است، افزود: اکنون با تکمیل همۀ بخش‌ها، این طرح به صورت کامل به حرم مطهر امام علی (ع) تحویل داده شده است.

آقای پلارک با اشاره به نقش نیروی انسانی در اجرای این طرح بزرگ گفت: مهندسان، طراحان، پیمانکاران، کارگران و هنرمندان با عشق و اخلاص نسبت به اهل بیت (ع) پای کار آمدند و همین نیت خالص سبب شد طرحی که در ابتدا اجرای آن غیرممکن به نظر می‌رسید، به سرانجام برسد.

وی در پایان با اشاره به چشم‌انداز آینده، اضافه کرد: امیدواریم با تداوم اعتماد و همکاری مشترک، طرح‌های توسعه‌ای دیگر از جمله صحن حضرت زینب (س) در جوار حرم امام حسین (ع) و توسعه حرم‌های کاظمین و سامرا نیز با همین همدلی و موفقیت ادامه یابد.