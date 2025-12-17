پخش زنده
دیدار تیمهای ذوبآهن اصفهان و شمسآذر قزوین فوتبال با نتیجه تساوی بدون گل بدون گل خاتمه یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در دیدار هفته چهاردهم لیگ برتر کشور از ساعت ۱۵:۳۰ امروز تیمهای ذوبآهن اصفهان و شمسآذر قزوین در ورزشگاه فولادشهر به مصاف هم رفتند، که در پایان این دیدار بدون گل پایان یافت.
برای ذوبآهن پارسا جعفری، نادرمحمدی، آرش قادری، عرفان قهرمانی، امیرحسین جدی، شاهین طاهرخانی، احسان پهلوان، جلال علی محمدی، آرش مرتضوی، محمد جواد محمدی و امید لطیفی به سرمربیگری قاسم حدادیفر وارد زمین شدند.
دقیقه پنج بازی موقعیت ذوبآهن از سوی مدافعان شمسآذر به کرنر رفت و کرنر ارسالی برای گاندوها بیثمر بود.
در دقیقه ۱۲ شوتهای پیاپی ذوبیها با برخورد به مدافعان شمسآذر برگشت داده شد و دقیقه ۱۵ ارسال امیرحسین جدی با ضربه سر محمدجواد محمدی به بیرون رفت و دقیقه ۲۱ ضربه سر سهیل فداکار از بالای دروازه ذوبآهن به بیرون رفت.
دقیقه ۲۳ حرکت تیمی ذوبیها و ارسال پهلوان را دروازهبان شمسآذر در اختیار گرفت و هفت دقیقه بعد، شوت محکم صائب محبی با اختلاف از بالای دروازه ذوبآهن به بیرون رفت.
در دقیقه ۳۵ شوت آرش مرتضوی از بالای دروازه شمسآذر به بیرون رفت و دقیقه ۳۸ ارسال بلند نادر محمدی را جعفرپور دروازهبان شمسآذر در آستانه ورود به دروازه در اختیار گرفت.
دو دقیقه مانده به پایان نیمه اول، پاس در عمق امیرحسین جدی را مدافعان شمسآذر به کرنر فرستادند.
پنج دقیقه بعد از شروع نیمه دوم، حرکت در عرض و شوت امید لطیفی با برخورد به مدافع شمسآذر خطرناک از بالای دروازه به بیرون رفت.
دقیقه ۵۳ هم ارسال جلال علی محمدی با ضربه سر عرفان قهرمانی در اختیار دروازهبان شمسآذر قرار گرفت و دقیقه ۵۷ پرتاب بلند نادر محمدی را دروازهبان شمسآذر به بیرون زد، اما داور اعلام ضربه دروازه اعلام کرد.
دقیقه ۶۷ ضربه آزاد عجیب ذوبیها با شوت پویا مختاری به بیرون رفت و در دقیقه ۷۰ امید لطیفی در موقعیت تک به تک نتوانست گلزنی کند و توپ را جعفرپور دروازهبان شمسآذر در اختیار گرفت.
دقیقه ۸۰ هم شوتهای پیاپی ذوبیها توسط مدافعان شمسآذر برگشت داده شد و پنج دقیقه بعد از آن، شوت محکم جلال الدین علی محمدی از کنار دروازه شمسآذر به بیرون رفت.
در پایان این دیدار، دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند.