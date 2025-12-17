نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امروز نام بلند شهید مفتح و مجاهدت‌های او در تجلی وحدت میان حوزه و دانشگاه درخشنده‌ترین است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمیدرضا حاجی بابایی در مراسم سالگرد شهادت آیت الله دکتر محمد مفتح در زادگاهش روستای کله سر از توابع شهرستان فامنین با اشاره به خدمات ارزنده شهید دکتر مفتح در پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی افزود: آیت الله مفتح نزدیک به دو دهه از عمر خود را صرف وحدت حوزه و دانشگاه کرد به گونه‌ای که امروز نام بلند این شهید والامقام و مجاهدت‌های او درتجلی وحدت میان حوزه و دانشگاه درخشنده‌ترین است.

او با تأکید بر نقش فرهنگ ایثار و شهادت در حفظ انسجام ملی تأکید کرد: دشمنان همواره در تلاش‌اند با ایجاد یأس و ناامیدی، مردم را از ارزش‌های انقلاب دور کنند، اما ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و روحیه مقاومت، از همه سختی‌ها عبور کرده است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس در ادامه با اشاره به مسئولیت سنگین مدیران و مسئولان تصریح کرد: امروز وظیفه ما خدمت صادقانه به مردم و حرکت در مسیر آرمان‌های شهداست و هر جا به مردم تکیه کردیم، موفق بوده‌ایم.

حاجی‌بابایی افزود: یادواره‌های شهدا فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب اسلامی و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان است و باید این مسیر با قدرت ادامه پیدا کند.

او در ادامه با اشاره به دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه افزود: دشمنان پیشرفت‌های نظامی و موشکی کشور را باور نداشتند تا اینکه جنگ اخیر دشمنان را از پیشرفت‌های موشکی ایران حیرت زده کرد تا جایی که اسرائیل برای توقف موشک باران ایران دست به دامان آمریکا شد.

شهید دکتر مفتح در روز ۲۷ آذرماه ۱۳۵۸ در ورودی دانشکده الهیات دانشگاه تهران بوسیله منافقان فریب خورده ترور شد و به آرزوی دیرین خود نائل آمد.