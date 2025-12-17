به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، نمایشگاه آثار کارتون محمدحسین نیرومند با عنوان «کارِتون را با ویرایش و پیرایش ارتقا دهید»، عصر چهارشنبه ۲۶ آذر در گالری خانه حوزه هنری افتتاح شد.

افتتاحیه این نمایشگاه با حضور آیدین مهدی زاده مدیرکل هنرهای تجسمی، سعید سهیلی، حسین نمازی، وحید جلیلی، مسعود شجاعی طباطبایی، عبدالحمید قدیریان، محمد خراسادنی زاده، بهرام عظیمی، علیرضا ذاکری، عباس حسین نژاد مدیر دفتر طنز حوزه هنری، مصطفی گودرزی، ناصر سیفی، حسین عصمتی، کامران صادقی، سیدشهاب‌الدین شکیبا مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری و جمعی دیگر از هنرمندان و مدیران برگزار شد.

این نمایشگاه انفرادی که در آن ۵۰ اثر کارتون از محمدحسین نیرومند به نمایش درآمده است.

محمدحسین نیرومند درباره این نمایشگاه گفت: سال‌ها پیش دوست فرهیخته ام آقای عبد علی که زحمت ویراستاری نشریه کیهان کاریکاتور را بر عهده داشت می‌گفت لسان الغیب حافظ شیرازی برای به کمال رساندن غزلیات خود آنها را بارها ویرایش و به نوعی ویراستاری کرده است. این نکته را همیشه در ذهن داشتم تا در فرصتی کاریکاتورها یا درست تر بگویم کارتون ‌هایم را به نوعی ویراستاری کنم شاید به ظاهر در برخی از گونه های هنری مانند نقاشی این کار کمتر امکان پذیر باشد با این حال تابلوی مونالیزا ۴ سال اتمام آن به درازا کشید و حتی داوینچی تا آخر عمر روی آن کار کرد.

وی تشریح کرد: خوشبختانه عمل ویرایش در هنر کارتون کاملاً قابل اجرا است. در طول زندگی ۴۰ ساله حرفه‌ام در این حوزه حدود ۵۰۰ کارتون ثبت شده قلمی کرده ام. وقتی آنها را مرور میکنم به این نکات می‌رسم. اول این که طبیعتاً سیر تحول تکنیکی در این آثارم مشهود است. آثاری که ابتدا خام دستانه اند ولی به مرور و البته در سطحی به پختگی نسبی می انجامند. دوم این که هنر کارتون به شدت به ایده وابسته است. بنابراین وقتی ایده یافت میشود حداقل برای یک کارتونیست حرفه ای یعنی کارتون عملاً شکل گرفته است. ایده‌هایی که برخی از آنها قابلیت پرورش مجدد دارند.

نیرومند بیان کرد: سوم این که دست مگر چقدر با انسان همراهی می‌کند و البته مهم تر عمر چقدر همراه است؟ این نکات من را مجاب کرده است تا آستین بالا بزنم و این نمایشگاه را پیش روی شما عزیزان قرار دهم در ارتباط با ۵۰ اثر باز اجرا شده این نمایشگاه که آن را آثار ویرایش شده می‌نامم.

وی درباره این نمایشگاه متذکر شد: منظور از ویرایش کردن آثار یعنی آن که اولاً ایده هایی که قابلیت بهتر شدن را دارند پرورش یابند. دوماً حتی الامکان عنصر خنده در آثار بیشتر مورد توجه قرار گیرد و در نهایت کیفیت بصری و زیباشناسانه آثار ارتقاء یابد. گرچه این آثار در دو ماه مهر و آبان سال ۱۴۰۴ اجرا شده اند اما طبق بند دوم همین متن در کنار امضای هر اثر زمان خلق ایده را ذکر کرده ام.

این هنرمند کارتونیست تاکید کرد: به عنوان یک معلم هنر ترجیح می‌دهم نمایشگاه جنبه آموزشی هم داشته باشد بر این اساس در جنب برخی از آثار به علت و چرایی ویرایش آن اثر اشاره کرده ام. امیدوارم این بخش نمایشگاه بتواند مورد استفاده و اقبال هنرجویان هنر کارتون و کاریکاتور قرار گیرد.

وحید جلیلی قائم‌مقام فرهنگی صداوسیما نیز با اشاره به سابقه چند دهه‌ای آثار نیرومند گفت: کارهای آقای نیرومند همیشه صاحب سبک و صاحب اندیشه بوده است. فرم در آثارش در خدمت حرفی عمیق قرار دارد.

وی، کاریکاتور را هنری الهام‌بخش برای سایر شاخه‌های هنری و رسانه‌ای دانست و بر لزوم استفاده گسترده‌تر از این ظرفیت در رسانه ملی تأکید کرد.

علاقمندان برای بازدید از آثار می‌توانند از ۲۷ آذر تا ۷ دی ۱۴۰۴، ساعت ۱۰ تا ۱۸ به نشانی خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ، حوزه هنری، گالری خانه، مراجعه کنند.