جواد کامور بخشایش گفت: شهید چمران، در کنار عارفانه‌های خود روزنوشت‌های متعددی دارد که یکی از مهمترین آنها، شرح واقعه شانزده آذر است.

نویسنده تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما افزود: شهید چمران، عارف مجاهدی است که آثار خوبی در حوزه‌های مختلف دارد، یکی از نوشته‌های ایشان که زنده و گویا است، یادداشت‌های شانزده آذر است، چون شهید چمران در آن واقعه حضور داشته است.

وی گفت: این نوشته‌ها گویا و روان و زنده نوشته شده است، و چنان به رشته تحریر در آمده که گویی شهید چمران خود در آن رویداد حضور داشته است.

کامور بخشایش درباره شانزده آذر نیز نکاتی یادآور شد و گفت: آن رخداد ریشه در گذشته‌ها داشته است و از زمان ۲۸ مرداد کلید خورد و همین طور، طی یک سری وقایع زنجیروار ادامه پیدا کرد.

وی افزود: واقعه شانزده آذر یک حادثه و رخداد تاریخی مهم و نمادی از استکبارستیزی ایرانیان است.

این محقق گفت: شهید چمران یادداشت‌های شانزده آذر خود را چند سال بعد از این واقعه شروع کرد و آن را به صورت ملموسی به رشته تحریردر آورد.

جواد کامور بخشایش در اول مرداد ۱۳۵۳ در بخشایش به دنیا آمد.

وی در شش سالگی در مکتب خانة زادگاهش به فراگیری علوم مقدماتی، قرآن و ادبیات پرداخت و در ده سالگی راهی مدرسة ابتدایی قائم (عج) زادگاهش شد و دوران اول تا سوم ابتدایی را به صورت جهشی گذراند و در دومین سال تحصیلی در مدرسه با هم سن و سال‌های خود در کلاس چهارم دبستان همکلاس شد.

وی دوره‌های راهنمایی را در مدرسة شهید فکوری و دبیرستان را در دبیرستان امام علی ابن ابیطالب (ع) گذراند و پس از دریافت دیپلم فرهنگ و ادب، برای ادامه تحصیل راهی تهران شد و دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی را گذراند.

کامور بخشایش از ۱۳۷۳ ش وارد دفتر ادبیات انقلاب اسلامی شد و در حوزه‌های تاریخ و ادبیات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به پژوهش و نویسندگی مشغول شد.

وی تا کنون علاوه بر نگارش مقالاتی در فرهنگ ناموران معاصر ایران، دایره المعارف انقلاب اسلامی، فرهنگ نام آوران، فصلنامه پانزده خرداد، مسئول پایگاه اطلاع رسانی ۱۵ خرداد، هفته نامه الکترونیکی تاریخ شفاهی، فصلنامه مطالعات تاریخی، ماهنامة شاهد یاران، ماهنامه پلاک هشت و روزنامه‌های ایران و رسالت و همشهری و کیهان و نیز ارائه مقاله در همایش‌های گوناگون آثار زیر را در قالب کتاب انتشار داده است.