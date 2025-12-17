پخش زنده
فرمانده سپاه مرکز مازندران از اهدای جهیزیه به ۱۴ زوج کمبضاعت در راستای طرح ازدواج آسان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در راستای تحقق طرح حمایتی ازدواج آسان زوجهای کمبضاعت، آیین تحویل سری کامل جهیزیه به ۱۴ زوج نیازمند با همت حوزههای مقاومت بسیج برادر و خواهر رودپی جنوبی ساری برگزار میشود.
فرمانده سپاه مرکز مازندران گفت: سپاه ساری در راستای حمایت از ازدواج آسان جوانان کمتر برخوردار و بیبضاعت، با همکاری معاونت اجتماعی ناحیه و از طریق حوزههای مقاومت بسیج، اقدام به ارائه کمکهای حمایتی به جوانان در شرف ازدواج کرده است.
سرهنگ پاسدار سید ابراهیم شریفی افزود: در قالب اجرای طرح ازدواج آسان، طی مراسمی ویژه در روز جمعه ۲۸ آذرماه، تعداد ۱۴ سری جهیزیه به نوعروسان بخش رودپی جنوبی اهدا خواهد شد.
وی هدف از اجرای این برنامه را حمایت سپاه مرکز مازندران از طرح جوانی جمعیت شهرستان ساری عنوان کرد و افزود: این اقدامات در راستای تسهیل ازدواج جوانان و کاهش دغدغههای مالی خانوادههای کمبضاعت انجام میشود.