خبر‌هایی کوتاه از برگزاری مراسم گرامیداشت یاد و نام شهدای مردم روستای سعد آباد گرگان تا استقرار تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در بندرگز را در بسته خبری کوتاه ببینید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مردم روستای سعد آباد گرگان یاد و نام شهدای خود را گرامیداشتند.

راضیه بهره دار مسئول بنیاد بین المللی خیریه آبشار عاطفه‌ها در کلاله گفت: ۶ سری جهزیه با مشارکت خیران بین نوعروسان این شهرستان توزیع شد.

همچنین یکصد و یازده قلم انواع لوازم خانگی، شامل یخچال، تلوزیون، بخاری و لباسشویی به کمک خیران و کمیته امداد کلاله به خانواده‌های تحت پوشش اهدا شد.

بیش از ۹۰ سری جهیزیه و اقلام ضروری خانواده هم بین نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد شهرستان آق قلا توزیع شد.

به مناسبت ۲۶ آذر روز ملی حمل و نقل ۴ دستگاه اتوبوس درون شهری به ناوگان حمل و نقل عمومی گنبدکاووس تحویل داده شد.

از جهادگران اردو‌های جهادی بسیج دانشجویی استان درآزادشهر تجلیل شد.

سرهنگ فرامرزی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان کلاله در جمع دانشجویان این شهرستان با اشاره به نقش مهم جوانان و دانشجویان در فرهنگ‌سازی ترافیکی، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی را یکی از مؤثرترین عوامل در کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای دانست.

نشست استانی اسطوخدوس با هدف معرفی این گیاه با ارزش و مزایای آن در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.

تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان امروز مهمان کودکان و نوجوانان بندرگزی بود.