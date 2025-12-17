پخش زنده
سخنگوی فدراسیون فوتبال از تعیین ناظر ویژه انضباطی و دو کمک داور ویدئویی برای دیدار تیمهای تراکتور و پرسپولیس در رقابتهای جام حذفی خبر داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیمهای تراکتور و پرسپولیس تهران در چارچوب مرحله یک شانزدهم جام حذفی فوتبال ایران فردا (پنج شنبه) از ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار میشود.
بر اساس اعلام امیرمهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال، این مسابقه با استفاده از تکنولوژی کمکداور ویدئویی و با حضور دو کمکداور VAR در اتاق داوری برگزار میشود.
همچنین برای این دیدار حساس، ناظر ویژه انضباطی نیز در ورزشگاه یادگار امام حضور خواهد داشت تا بر نحوه برگزاری مسابقه، رفتار تیمها و رعایت کامل مقررات نظارت مستقیم داشته باشد.
دیدار تیمهای تراکتور و پرسپولیس در مرحله یکشانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال ایران با تمهیدات ویژه داوری و انضباطی برگزار خواهد شد.