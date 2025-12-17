رئیس پلیس راه استان سمنان از انسداد برخی محور های این استان به علت بارش برف و لغزندگی جاده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، سرهنگ موسی بزرگی با اعلام این خبر گفت: با توجه به بارش برف، کاهش دید و لغزنده بودن محور، تردد در مسیر شهمیرزاد به فولادمحله تا اطلاع ثانوی امکان‌پذیر نبوده و این محور به منظور حفظ ایمنی رانندگان مسدود شده است.

رئیس پلیس راه استان سمنان در خصوص دیگر مسیر های مسدود شده گفت : محور دامغان گلوگاه از محدوده دیباج به سمت گلوگاه ،محور دامغان کیاسر از محدوده چشمه علی به سمت کیاسر،محور شهمیرزاد_ کیاسر از شهمیرزاد به سمت کیاسر نیز بسته است.

وی با تأکید بر رعایت توصیه‌های پلیس راه افزود: رانندگان از مراجعه و تردد در این محور تا اطلاع‌رسانی مجدد خودداری کرده و پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها را از مراجع رسمی پیگیری کنند.