وزیر دادگستری درباره کاهش میزان مهریه به ۱۴ سکه، گفت: مهریه قرار نیست ۱۴ سکه شود. مهریه توافق زن و مرد در زمان عقد است و هیچ تغییری هم برایش ایجاد نشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در زمینه برخورد دادگستری با تخلفات در زمینه گرانفروشی افزود: هر آنچه از تخلفات انجام شده در بازار به ما گزارش شود با آن برخورد میکنیم، اما اگر همه موارد را اعلام نمیکنیم به این دلیل است که نمیخواهیم بازار ملتهب شود. هرچند که تاکنون مواردی را هم اعلام کردهایم و نظارتها ادامه خواهد داشت.
وزیر دادگستری درباره کاهش میزان مهریه به ۱۴ سکه گفت: مهریه قرار نیست ۱۴ سکه شود. مهریه توافق زن و مرد در زمان عقد است و هیچ تغییری هم برایش ایجاد نشده است. بلکه در زمینه ضمانت اجرای وصول مواردی مطرح شده است.
رحیمی افزود: ضمانت اجرای وصول به دو شکل است؛ یکی اینکه اموال مرد را توقیف میکنند و حسابهایش را میبندند و یکی هم حبس است که تا قبل از این مصوبه مجلس اگر مرد ۱۱۰ سکه نمیداد حبس داشت، اما الان به ۱۴ سکه کاهش یافته است.
وی گفت: بنابراین قرار نیست مهریه کم شود. شروط ضمن عقد به قوت خودش باقی است. شروط ضمن عقد اینطور نیست که قانون تعیین کند چه شرطی بگذارند. دولت با کاهش به ۱۴ سکه مخالف بوده، اما با اصل اینکه مرد زندان نرود و با پابند آزاد باشد که مهریه را پرداخت کند موافق بوده است.
وزیر دادگستری در پاسخ به پرسشی درباره میزان مهریه همسرش، افزود: مهریه همسرم ۵ سکه است، اما خانه را هم به نامش کردهام.
وی در پاسخ به پرسشی درباره برخورد دولت با تخلف در حوزه نهادههای دامی، گفت: دولت به وزرائی که مسئول این کار هستند تذکر داد پیشبینیهای درستی داشته باشند تا کارها بهموقع انجام شود. اگر کوتاهی صورت گیرد هم در درون دولت حتماً تذکرات و برخوردها انجام میشود.
رحیمی افزود: رئیسجمهوری و معاون اول تاکید دارند واردات بهموقع انجام شود و با توجه به مصوباتی از جمله ارائه مجوز به استانها برای واردات و ارائه مجوز واردات بدون انتقال ارز، کمک میکند در آینده نه چندان دور واردات این کالاها بهخوبی انجام و کمبودها رفع شود.