به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد قرهباغیان با تأکید بر ضرورت افزایش آمادگی مراکز انتقال خون استان تهران در شرایط بحرانی اظهار کرد: در همین راستا، علاوه بر مرکز جامع اهدای خون وصال شیرازی، ایجاد چند مرکز اهدای خون جدید در تهران در دستور کار قرار دارد که توان انجام آزمایشهای غربالگری، تهیه فرآوردههای سلولی و پلاسمایی، گروهبندی خونهای اهدایی و توزیع آنها میان مراکز درمانی استان را داشته باشند.
وی افزود: در کنار این مراکز، توسعه پایگاههای اهدای خون نیز ضروری است تا فرآیند جذب اهداکنندگان و افزایش آمار اهدای خون در شهر تهران تقویت شود.
مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران با اشاره به مزایای این برنامه توسعهای گفت: با اجرای این طرح، علاوه بر افزایش توان مراکز در مواقع بحران و پاسخگویی به نیازهای استان تهران، سرعت خونرسانی به مراکز درمانی افزایش یافته و فرآیند حملونقل و دریافت خون سریعتر و با فاصله کمتر انجام خواهد شد.
قرهباغیان با بیان اینکه پایگاه انتقال خون تهران در حال حاضر با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه است، بیان کرد: سازمان بهدنبال راهکارهایی برای جذب نیروی جدید و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان است.
وی درباره تجهیزات مورد نیاز مراکز جدید نیز گفت: تجهیزاتی مانند یخچالهای مخصوص بانک خون، فریزرهای نگهداری فرآوردههای پلاسمایی، سانتریفوژهای یخچالدار و بلاستفریزرها باید تأمین شود و سازمان برای فراهمسازی بودجه این تجهیزات برنامهریزی کرده و از محل صرفهجوییها این اقدام را دنبال خواهد کرد.
مدیرعامل سازمان انتقال خون با تأکید بر اینکه اجرای این برنامه، مستند عملکردی مهم برای جذب بودجه و امکانات بیشتر خواهد بود، هدف اصلی آن را تأمین بهموقع و کافی فرآوردههای سلولی و پلاسمایی سالم در زمان بحران عنوان کرد.
وی در ادامه با اشاره به الزامات افزایش اهدای خون تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند دو پیششرط است؛ نخست، سرمایه اجتماعی اهداکنندگان و آمادگی جامعه و دوم، فراهم بودن فضای فیزیکی مناسب، تجهیزات ضروری و نیروی انسانی کافی که متأسفانه سازمان در این بخش با چالشهایی مواجه است.
قرهباغیان با ابراز تأسف از عدم همگامی توسعه مراکز انتقال خون با گسترش مراکز درمانی کشور گفت: در بسیاری از موارد، بیمارستانها و بخشهای تخصصی و فوقتخصصی بدون توجه به نیازهای تأمین خون توسعه یافتهاند و این موضوع فشار مضاعفی را به شبکه انتقال خون کشور وارد کرده است.
وی افزود: بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور، سرطان، بیماران پیوندی و تروما از مصرفکنندگان مستمر فرآوردههای خونی هستند و هرگونه توسعه درمانی بدون در نظر گرفتن انتقال خون میتواند خدمترسانی به این بیماران را با مشکل مواجه کند.
مدیرعامل سازمان انتقال خون با اشاره به افزایش جمعیت سالمندان در کشور گفت: با افزایش سن جمعیت، نیاز به خون و فرآوردههای خونی افزایش مییابد، در حالی که تعداد جوانان داوطلب اهدای خون رو به کاهش است و سازمان برای مدیریت این چالش در حال برنامهریزی است.
وی بر ضرورت تعامل مستمر دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز انتقال خون تأکید کرد و گفت: مکاتباتی با دانشگاهها انجام شده تا پیش از هرگونه توسعه درمانی که نیاز به خون دارد، سازمان انتقال خون در جریان قرار گیرد تا آمادگی لازم برای تأمین نیازهای جدید فراهم شود.
قرهباغیان بیان کرد: توسعه متوازن نظام سلامت بدون توجه به نقش حیاتی انتقال خون امکانپذیر نیست و سازمان برنامه و بودجه باید توسعه سازمان انتقال خون را همگام با گسترش خدمات درمانی کشور در نظر بگیرد.