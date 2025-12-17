پخش زنده
توزیع ۱۰۰ تن برنج تنظیم بازار در مهاباد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ بایزید حسن پور مدیرجهاد کشاورزی شهرستان مهاباد در نشست ستاد تنظیم بازار این شهرستان با اشاره به آغاز توزیع ۱۰۰ تن برنج تنظیم بازار گفت: از این میزان ۵۰ تن برنج پاکستانی و ۵۰ تن هندی است که در حدود ۳۰ منطقه سطح شهر توزیع میشود.
نریشن: بازرسی از هم تشدید میشود.
حامد رمضانی، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مهاباد هم در این نشست با اشاره به تشدید بازرسی از واحدهای صنفی در آستانه شب یلدا گفت: این بازرسیها در قالب پنج گروه دو نفره در سطح بازار و پنج گروه هم به صورت گشتهای مشترک با ادارات مرتبط انجام میشود.
رمضانی، از شهروندان خواست درصورت مشاهده احتکار، گران فروشیو یا تقلب در توزیع کالاهای اساسی آن را از طریق ستاد خبری ۱۲۴ اعلام کنند.
محمدصادق امیر عشایری، فرماندار ویژه شهرستان مهاباد هم در این نشست برتأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم تأکید کرد وگفت: بینظمی و قیمتهای متفاوت در بازار قابل قبول نیست و اصناف باید کالاهای خود را منصفانه به مردم و متقاضیان عرضه کنند.
در این نشست ضمن قدردانی از عملکرد صدا و سیمای مهاباد در پوشش اخبار این حوزه، اعلام شد دو نمایشگاه عرضه کالاهای اساسی در پارک خانواده و بلوار پرستار با تخفیف ویژه دایر شده است.