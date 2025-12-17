به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در هفتمین هفته لیگ برتر والیبال مردان، تیم صنعتگران امید موفق شد با نتیجه ۳ بر صفر مهرگان نور را شکست دهد و سومین پیروزی خود در فصل جاری را به دست آورد.

این دیدار از ساعت ۱۵:۳۰ امروز در خانه والیبال تهران برگزار شد؛ جایی که دو تیم صنعتگران امید و مهرگان نور، که پیش از این مسابقه با دو برد در رده‌های هشتم و نهم جدول قرار داشتند، برای کسب سومین پیروزی به مصاف هم رفتند.

مهرگان نور در این مسابقه با تغییر در کادر فنی و حضور رحمان محمدی‌راد به عنوان سرمربی پا به میدان گذاشت، اما این تغییر نتوانست مانع شکست نماینده نور شود.

تیم صنعتگران امید در سه ست متوالی با نتایج ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۰ به برتری رسید تا ضمن ثبت سومین برد فصل، پنجمین شکست مهرگان نور را رقم بزند.

ناظران این دیدار حسین پورکاشیان و حمید راهجردیان بودند و قضاوت مسابقه را داود نافعی به عنوان داور اول، سعید واعظی داور دوم و مجتبی نعمتی به عنوان داور ویدئوچک برعهده داشتند.

ترکیب آغازین صنعتگران امید را طاها بهبودنیا، عمران کوکجلی، حمزه زرینی، رادین احمدی، پویا آریاخواه، محمدرضا مشهدی و سجاد جلوداریان تشکیل می‌دادند. مهرگان نور نیز با ترکیب امین نجفی، سهیل کمال‌آبادی، علی زارع، رضا رضایی، پوریا حسین‌پور، ابوالفضل مهدیان و امین رضوی وارد میدان شد.

این مسابقه ۹۰ دقیقه به طول انجامید و حدود ۵۰۰ تماشاگر از نزدیک شاهد رقابت دو تیم در خانه والیبال تهران بودند.