حدادی فر از تمرکز اصلی بازیکنانش بر بخش هجومی و گلزنی در روزهای آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛سرمربی ذوب آهن در نشست خبری پس از بازی، عملکرد تیمش در نیمه اول را ضعیف توصیف و از هواداران حاضر در ورزشگاه و تماشاگران تلویزیونی عذرخواهی کرد و گفت: بهبود روند هجومی و افزایش بهرهوری از موقعیتهای گلزنی اولویت اصلی تیم در روزهای آینده است.
قاسم حدادیفر افزود: نیمه اول بازی با مشکلات ساختاری و مکانیکی همراه بوده و تیم تنها سایهای از عملکرد همیشگی خود نشان داده است.
وی ادامه داد: در نیمه دوم شرایط بهبود یافت و موقعیتهای گلزنی مناسبی ایجاد کردیم، اما نتوانستیم از آنها استفاده کنیم و در حسرت برد باقی ماندیم.
سرمربی ذوب آهن درباره مشکل گلزنی تیم گفت: اگر گل نزنید، شاید نبازید، اما نمیتوانید برنده شوید. ما تمرکز و کار زیادی روی پایاندهی به حملات بازیکنان انجام دادهایم و این موضوع ذهن من و کادر فنی را به شدت درگیر کرده است. امید دارم هرچه زودتر برطرف شود.
وی ادامه داد: برای کسب نتایج بهتر، باید توپهای ارسالی به سمت دروازه حریف را به گل تبدیل کنیم و از دروازه خود محافظت نماییم.
تیمهای ذوبآهن اصفهان و شمسآذر قزوین امروز در آخرین دیدار هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال باشگاههای ایران، به تساوی بدون گل رضایت دادند.
با این نتیجه تیم ذوبآهن اصفهان با ۱۴ امتیاز در جایگاه یازدهم جدول ردهبندی قرار گرفت و شمسآذر قزوین نیز با ۱۲ امتیاز، در جایگاه پانزدهم ماند.