به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با ورود سامانه بارشی به استان، بارش باران در شهر‌های مختلف خوزستان آغاز شد و موجب خوشحالی شهروندان و کشاورزان شده است.

مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته باران در شهر‌های مسجدسلیمان ۱۸.۸، لالی ۱۲.۸، حسینیه اندیمشک ۱۲، رامهرمز ۱۱.۳ و ایذه ۱۰.۶ میلی متر بارید.

محمد سبزه زاری با اشاره به اینکه این میزان در دهدز ۶.۴، بهبهان ۵.۵، آغاجاری ۵.۱، امیدیه ۴.۳، گتوند ۲.۵، آبادان ۲.۴، بستان ۱.۹، شوشتر ۱.۴ و شادگان ۰.۱ میلی متر ثبت شد، افزود: بارش باران در استان تا اواخر هفته جاری ادامه دارد.