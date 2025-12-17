پخش زنده
وحید رضایی سرمربی شمس آذر قزوین از بازی تیم در مقابل ذوب آهن راضی بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرمربی تیم فوتبال شمسآذر قزوین پس از دیدار با ذوبآهن و تساوی در این مسابقه گفت: متأسفانه فشار رسانه و مربیان روی مهاجمان زیاد شده است و باید این فشارها را کم کنیم.
وحید رضایی در نشست خبری پس از دیدار مقابل ذوبآهن گفت: بازی را خوب شروع کردیم و اگر در نیمه اول از موقعیتهای بدست آمده استفاده میکردیم، البته میتوانستیم ۳ امتیاز بازی را هم کسب کنیم ولی در زدن ضربات آخر کم دقت بودیم.
وی افزود: ویروس آنفولانزا تیم ما را خیلی اذیت کرد و بین راه به دلیل همین ویروس سه بازیکنمان را به قزوین برگرداندیم.
با وجود همه این شرایط میتوانستیم در فولادشهر برنده بازی باشیم، اما از بازیکنانم راضی هستم که زحمت خودشان را در این بازی کشیدند.
سرمربی شمسآذر گفت:تمرکز بازیکنان در ضربات آخر باید بیشتر شود و همانطور که میدانید مهاجمان جزو بازیکنان گران قیمت هستند، در خیلی از تیمهای بزرگ مهاجمان تاثیرگذارند، البته که تیم ما یکی از هجومیترین تیمها است و هومن ربیعزاده یکی از بهترین گلزنان لیگ با چهار گل در تیم ما حضور دارد.
سرمربی شمسآذر با بیان این که فقط روی مهاجمان فشار گذاشتیم، ادامه داد: لازم است، به مهاجمان لیگ کمک کنیم تا راحتتر و با فشار کمتری بازی کنند و متاسفانه کیفیت خیلی از زمینها هممطلوب نیست، هرچند ورزشگاه فولادشهر کیفیت مناسبی برای بازی داشت ولی بیشتر زمینهای چمن کشور کیفیت لازم را ندارد ولی باید در زدن ضربات آخر دقت بیشتری خرج شود و میتوانیم با کار کردن در تمرینات این ضعف را بپوشانیم.
تیمهای ذوبآهن اصفهان و شمسآذر قزوین امروز در آخرین دیدار هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال باشگاههای ایران، به تساوی بدون گل رضایت دادند.
با این نتیجه تیم ذوبآهن اصفهان با ۱۴ امتیاز در جایگاه یازدهم جدول ردهبندی قرار گرفت و شمسآذر قزوین نیز با ۱۲ امتیاز، در جایگاه پانزدهم ماند.