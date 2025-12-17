به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار سرخس گفت: چشمه و قنات روستای کاریزک به علت خشکسالی و سیلاب های فصلی دچار کاهش آب دهی شده بود که با لایروبی، قنات این روستا احیا شد.

مجید بیکی افزود: با مطالعه دقیق تر و برنامه‌ ریزی و تخصیص اعتبارات لازم، چشمه و بخش مادرچاه قنات نیز لایروبی شود تا میزان آبدهی افزایش بیشتری پیدا کند و نیاز دامداران به شکل پایدار تأمین شود.

بیکی ادامه داد: به علت کوهستانی بودن منطقه در بالادست و وجود سیلاب های فصلی، لازم است برای جلوگیری از تخریب مجدد قنات، با همکاری مردم کانالی در بالادست قنات ایجاد شود تا مسیر سیلاب‌ ها منحرف شود و آسیبی به سازه‌ های آبی وارد نشود.

وی بااشاره به اهمیت زنده شدن این قنات تصریح کرد: در تابستان گذشته، به دلیل کمبود آب، حدود ۲/۵ میلیارد ریال برای خرید آب با تانکر از روستاهای اطراف هزینه شد، موضوعی که اهمیت احیای قنات و تأمین آب پایدار را دوچندان می‌کند.

فرماندار سرخس خاطر نشان کرد: بودجه‌ ای برای آسفالت بخشی از جاده روستای کاریزک تخصیص یافته است که به محض ابلاغ رسمی، عملیات اجرایی آسفالت این مسیر آغاز خواهد شد.