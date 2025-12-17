پخش زنده
امروز: -
مشاور معاون فرهنگی وزارت بهداشت و دبیر اجرایی جشنواره سیمرغ، از گسترش رشتههای هنری و رسانهای این جشنواره و برگزاری منطقهای رویدادها خبر داد. وی تأکید کرد که هدف جشنواره، شنیده شدن صدای نسل تازه فرهنگ و سلامت و ارائه فرصتی واقعی برای دیدهشدن آثار هنرمندان است.
وی افزود: رشتههایی مانند دوبله و نقالی، خاطرهنویسی، تولید ریلز (ویدیوهای کوتاه)، گرافیتی و دیگر شاخههای هنر معاصر به ساختار جشنواره اضافه شدهاند تا صدای نسل تازه هنرمندان شنیده شود.
دبیر اجرایی جشنواره سیمرغ با تأکید بر اینکه جوایز این دوره صرفاً به لوح و تندیس محدود نمیشود، تصریح کرد: آثار برگزیده در شبکههای فرهنگی کشور معرفی خواهند شد و در قالب نمایشگاهها، آلبومها و برنامههای رسانهای منتشر میشوند تا فرصتی واقعی برای رشد و دیدهشدن فراهم شود.
فربد با بیان اینکه هدف جشنواره تنها معرفی برندگان نیست، اظهار کرد: ما بهدنبال معرفی یک نسل فرهنگی جدید در بدنه دانشگاهها و بهویژه در جامعه سلامت هستیم.
وی درباره نحوه برگزاری جشنواره گفت: برای نخستینبار، جشنواره سیمرغ بهصورت منطقهای برگزار میشود تا دانشگاهها نقش پررنگتری در میزبانی رویدادها داشته باشند.
مشاور معاون فرهنگی وزارت بهداشت در پایان خاطرنشان کرد: اختتامیه اصلی جشنواره با حضور مسئولان، چهرههای دانشگاهی و جمعی از هنرمندان و فعالان فرهنگی کشور در تهران برگزار خواهد شد؛ جایی که سیمرغ از آن پرواز کرد و هر سال برای تولدی دوباره به آن بازمیگردد.
وی در جمعبندی تأکید کرد: سیمرغ صدای نسلی است که هنوز باور دارد میتوان از دل خاکستر پرواز کرد و این سرزمین همچنان فرزندانی مؤمن و عاشق دارد که برای ایران خواهند ایستاد.