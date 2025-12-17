به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، از وبدا، محمد عرفان فربد، مشاور معاون فرهنگی وزارت بهداشت و دبیر اجرایی جشنواره بین‌المللی فرهنگی و هنری جامعه سلامت «سیمرغ»، با تشریح رویکردهای این جشنواره گفت: جشنواره سیمرغ حوزه‌هایی همچون موسیقی، هنرهای تجسمی، بخش بین‌الملل و فرهنگ سلامت را در بر می‌گیرد و در دوره جدید، با افزودن رشته‌های تازه، بستر گسترده‌تری برای حضور و دیده‌شدن نسل جدید فراهم کرده است.

وی افزود: رشته‌هایی مانند دوبله و نقالی، خاطره‌نویسی، تولید ریلز (ویدیوهای کوتاه)، گرافیتی و دیگر شاخه‌های هنر معاصر به ساختار جشنواره اضافه شده‌اند تا صدای نسل تازه هنرمندان شنیده شود.

دبیر اجرایی جشنواره سیمرغ با تأکید بر اینکه جوایز این دوره صرفاً به لوح و تندیس محدود نمی‌شود، تصریح کرد: آثار برگزیده در شبکه‌های فرهنگی کشور معرفی خواهند شد و در قالب نمایشگاه‌ها، آلبوم‌ها و برنامه‌های رسانه‌ای منتشر می‌شوند تا فرصتی واقعی برای رشد و دیده‌شدن فراهم شود.

فربد با بیان اینکه هدف جشنواره تنها معرفی برندگان نیست، اظهار کرد: ما به‌دنبال معرفی یک نسل فرهنگی جدید در بدنه دانشگاه‌ها و به‌ویژه در جامعه سلامت هستیم.

وی درباره نحوه برگزاری جشنواره گفت: برای نخستین‌بار، جشنواره سیمرغ به‌صورت منطقه‌ای برگزار می‌شود تا دانشگاه‌ها نقش پررنگ‌تری در میزبانی رویدادها داشته باشند.

مشاور معاون فرهنگی وزارت بهداشت در پایان خاطرنشان کرد: اختتامیه اصلی جشنواره با حضور مسئولان، چهره‌های دانشگاهی و جمعی از هنرمندان و فعالان فرهنگی کشور در تهران برگزار خواهد شد؛ جایی که سیمرغ از آن پرواز کرد و هر سال برای تولدی دوباره به آن بازمی‌گردد.

وی در جمع‌بندی تأکید کرد: سیمرغ صدای نسلی است که هنوز باور دارد می‌توان از دل خاکستر پرواز کرد و این سرزمین همچنان فرزندانی مؤمن و عاشق دارد که برای ایران خواهند ایستاد.