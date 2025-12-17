پخش زنده
طرح راهبردی دسترسی به معادن آنومالی شمالی و چاهگز به طول ۶۵ کیلومتر با حضور رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما از ایمپاسکو، این مسیر ۶۵ کیلومتری با عملیات گسترده خاکی، آسفالتسازی و احداث ابنیه فنی شامل پل ماریتا (دهانه ۲۵ متر و ارتفاع ۱۷ متر در کیلومتر ۳۶) اجرا شده و تردد ایمن ناوگان حمل معدنی را تضمین میکند. طرح با هدف توسعه زیرساختهای حملونقل، بهبود ایمنی ترافیکی و کاهش هزینههای لجستیکی طراحی شد.
در این مراسم بر ضرورت گسترش زیرساختهای معدنی به عنوان پیشنیاز رشد اقتصادی، افزایش بهرهوری، جذب سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال پایدار تأکید شد. این طرح با کارفرمایی مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی، مشاوره شرکت مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فلات و پیمانکاری شرکت فرش راه یزد به مرحله بهرهبرداری رسیده است.
آیین افتتاح این طرح زیرساختی با حضور محمدمسعود سمیعینژاد رئیس هیئت عامل ایمیدرو، تورج زارع مدیرعامل ایمپاسکو، مدیران ارشد دو مجموعه، نماینده مجلس شورای اسلامی و مدیران استانی و محلی برگزار شد.