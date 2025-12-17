پخش زنده
امروز: -
استان خوزستان با وجود بنادر و مراکز صنعتی و تولیدی قطب حمل و نقل جادهای کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، استان خوزستان به عنوان یکی از قطبهای صنعتی و تجاری کشور میباشد و محورهای این استان از جمله پرترددترین مسیرهای مواصلاتی در کشور مطرح میباشد.
علاوه بر این مزیتها بیش از ۷۵ درصد کالاهای اساسی کشور از طریق بندر امام خمینی وارد کشور میشود و روزانه سه هزار کامیون از مبدا این بندر به مقصد سایر استانهای کشور کالا ارسال میکنند.
استان خوزستان در کشور از جمله قطبهای حمل و نقل جادهای میباشد که در این میان نقش رانندگان و فعالان در این عرصه بسیار مهم و اثرگذار است. در تقویم کشورمان به یاد حرکت بزرگ رانندگان کشورمان که در لبیک گویی به فرمایش حضرت امام خمینی (ره) اقدام به تخلیه کالاها در بنادر و حمل آن به سایر شهرهای کشور کردند، ۲۶ آذر به نام روز حمل و نقل نامگذاری شده است.